Отказалась от лифчика: поправившаяся Топурия в льняном платье с декольте щегольнула на яхте

Солистка группы «А’Студио» проводит отпуск с мужем и детьми в Дубае. Во время морской прогулки она не побоялась показать природную красоту.

Кети Топурия уже давно стала популярной певицей. Она не скрывает, что готовится к каждому выходу на сцену. В свои 35 лет певица уже стала мамой двоих детей.

У нее подрастает дочка Оливия от первого брака и сын Адам, которому скоро исполнится один год. Артистка свободное время предпочитает посвящать семье. При этом порой старшую наследницу она берет с собой на концерты, где они вместе наряжаются.

В январе Кети отправилась отдыхать в Дубай. Она проводит время в жаркой стране с мужем Львом Деньговым и детьми. К ним приехали также наследники ее избранника от прошлых отношений.

На курорте певица носит женственные наряды. Накануне она запечатлелась в майке и лосинах в объятиях супруга. Топурия опубликовала чувственный кадр в соцсети. Примечательно, что ее заподозрили в беременности.

Ранее звезда признавалась, что мечтает быть многодетной мамой. Однако пока она не объявляла о скором пополнении. примечательно, что на фоне слухов Кети скрыла фигуру. Во время прогулки на яхте она отметилась в льняном платье оверсайз с декольте. При этом артистка была без макияжа.

Поклонники осыпали Топурию комплиментами. Многие заметили, что она загорела. «Очень красивая», «Кажется светится изнутри», «Неужели снова ждет ребенка», «Кети хороша и без косметики», «Такая вы красивая, даже в такими растрепанными волосами», — стали писать пользователи Сети.

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