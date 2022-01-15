«Муж тает»: полураздетые Ханна и Пашу дали волю чувствам на фоне водопада

Звездная пара в откровенных нарядах показали свою любовь на отдыхе.

Исполнительница Ханна поделилась роликом 18+ на личной странице в Instagram. Знаменитость вместе с мужем Пашу чувственно целовалась на камеру на фоне водопада в Доминиканской Республике.

Певица вместе с владельцем музыкального лейбла Black Star улетел с родственниками и друзьями в отпуск. По белоснежным пляжам Доминиканы звездная чета прогуливается вместе с дочкой Адрианой. Однако на водопад Ханна и Пашу малышку не взяли.

Откровенный контент родителей девочке пока лучше не видеть. Ханна с Пашу разделись, оставив только трусы и боди. Муж и жена ласкали друг друга на фоне спускающейся с горы воды.

«Не важно где мы, главное – что мы вместе», – подписала страстный ролик Ханна.

А поклонники певицы с аппетитными формами остались в восторге от эмоций Пашу и сногсшибательной фигуры Ханны:

«Как он на нее смотрит, просто огонь!», «Чтобы каждый мужчина смотрел так на свою женщину, как Пашу смотрит на Ханну», «Ханна просто секси», «Муж тает», «Ханна такая красивая».

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