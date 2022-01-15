«И булочки хороши!»: Настя Ивлеева в шляпе ведьмы и корсетном топе сделала закос под Памелу Андерсон

Среди последних публикаций личного микроблога бывшей возлюбленной Элджея – Насти Ивлеевой – появилась фотография в магической шляпе. Примечательно, что знаменитость не стала прятать пышные прелести фигуры под одеждой.

Ивлеева нарядилась в корсетный белоснежный топ с атласными бантиками на лямках и откровенным декольте. Аппетитная грудь телеведущей «выпрыгивала» из топа.

Также Настя остановила свой выбор на розовой шляпе с перьями. К ведьминскому атрибуту блондинка надела сверкающие обтягивающие брюки с пайетками. Ивлеева завершила образ черными стрелками на веках и чокером с крестом на шее.

Фолловеры Насти догадались, кого изображает звезда. В блондинке они узнали Памелу Андерсон в молодости.

«Ты просто огонь!», «Когда хотела сделать косплей, а получилось в 100 раз красивее и балдежнее», «И булочки твои хороши!», «Секси-ведьма», «Она просто спустилась с небес, женщина-мечта», « Девочка-загадка, о ней ходили легенды», «Это что за сахарная королева?», – восхитились поклонники Ивлеевой в комментариях под фото.

Напомним, ранее Настя Ивлеева показала сногсшибательную фигуру в леопардовом монокини на отдыхе в Мексике.

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