«Столько нового, когда отпуск»: массажистка красиво провела руками по упругой попке Димы Билана

Как отметил музыкант, он обещает в самое ближайшее время работать над собой.

Певец Дима Билан в Instagram опубликовал красивое видео, на кадрах которого он лежит на столе, и массажистка делает ему массаж.

При этом музыкант почти полностью обнажен. На нем одни плавки, которые приспущены. Нижнюю часть тела звезды скрывает полотенце. Хотя без проблем можно увидеть частичку его упругих ягодиц.

«Столько открывается нового, когда отпуск. Столько много увидел несовершенств, в скольких разочаровался и вопрос не только в них! И в себе увидел минусы! Обещаю работать над собой и быть вам нужным, а главное себе! Столько понял в 40-то лет! Ура! Счастлив и, видимо, на очень долго!» Дима Билан

Напомним, что Дима Билан проводит отпуск на Мальдивах. Он регулярно делится кадрами с «райского острова».

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