«Когда так успели похудеть?»: Анна Семенович после поисков жениха отправилась в SPA

Исполнительница Анна Семенович отправилась в баню со SPA-зоной. Недавно знаменитость ходила на поиски жениха к главным свахам страны Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой. После этого певице захотелось помыться в баньке.

Семенович позировала в соблазнительном кремовом халатике, оголив зону декольте и стройные ножки.

«Для меня настоящий отдых – это баловать себя всем тем, на что не хватает времени в Москве. Залюбливать себя и свое тело, я каждый день хожу на массажи, беру разные процедуры для лица и, конечно, баня. Она так очищает и восстанавливает», – отметила Анна.

«Аня! Да когда вы успели так похудеть?», «Ух, какая дама!», «Просто секси, настоящая принцесса», «Стройняшка», «Эффектно выглядишь, так похудела», – восхитились Семенович поклонники.

Напомним, недавно Анна Семенович выбрала себе жениха на программе «Давай поженимся!». Экс-солистка группы «Блестящие» остановила свой взгляд на бизнесмене. Риелтор Юрий обещал, что певица будет летать только частными самолетами.

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