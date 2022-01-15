Невестка Орбакайте в кожаной юбке с разрезом и топе «оторвалась» с внуком Пугачевой в Майами

Никита Пресняков и Алена Краснова отметились на вечеринке. Они продемонстрировали чувства на камеру.

Никита Пресняков в прошлом году отметил 30-летие. Он давно выступает с собственной рок-группой и даже играет в театре. Старший сын Кристины Орбакайте счастлив в браке с Аленой Красновой.

Они живут в столичной квартире, которую внуку подарила бабушка Алла Пугачева. Примечательно, что влюбленные порой ходят в гости к знаменитым родственникам. А этой зимой супруги приехали в Майами, где отдыхает Орбакайте.

Раньше Никита учился в США, поэтому у него там много друзей и знакомых. Недавно они с женой провели время на пляже. А сам певец также успел провести время с сестрой Клавдией. А вот 14 января они отправились на вечеринку.

Пресняков веселился и танцевал с возлюбленной. Он предстал в принтованных брюках и рубашке. Невестка Орбакайте плясала с ним, облачившись в кожаную юбку с разрезом цвета карамели и нюдовый топ. Они без стеснения демонстрировали свои чувства.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Преснякова. Многие отметили, что они гармоничная пара. Также подписчики были рады увидеть, как они отрываются в отпуске.

«Прикольный наряд», «Просто космос», «Какие вы яркие и красивые», «Такие молодые и полные энергии! Приятно смотреть», «Как Никита закудрявился», «Алена отлично танцует», «Такие счастливые», «А Орбакайте не с вами?», «Какие вы классные!», «Это что-то!», «Безумно красивые», — прокомментировали кадры фанаты.

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