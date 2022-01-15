Дом у реки Потомак, апартаменты во Флориде, особняк в Подмосковье: как живет Александр Овечкин

Хоккеист Александр Овечкин уже много лет живет в США – в столице Америки Вашингтоне. У спортсмена несколько домов по ту сторону океана.

Первый особняк Александр Овечкин купил в Арлингтоне, когда только приехал в США. Это пригород Вашингтона. Сюда часто приходили фанаты, чтобы взять автограф у звезды и сделать фото, поэтому в какой-то момент хоккеисту это все надоело.

Позже Александр Овечкин купил дом в тихом районе с огороженным участком в 13 километрах от Вашингтона. Рядом находится река Потомак. По соседству живут чиновники и миллионеры.

Обращают на себя внимание ворота звезды хоккея. Они украшены декоративными элементами в виде хоккейных клюшек. Дом обошелся Овечкину в четыре миллиона долларов. В нем пять спален, две гостиные, семь ванных комнат, библиотека, кинотеатр, бассейн, комната отдыха и три функционирующих камина.

Также у Овечкина есть шикарные апартаменты в Майами площадью двести квадратных метров. Сюда, как правило, Овечкин с семьей выбирается в межсезонье, когда нет игр в НХЛ.

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Имеется у Овечкина и дом в Подмосковье. Трехэтажный коттедж находится рядом с домом родителей в Истринском районе. На участке есть теннисный корт и баскетбольная площадка. Здесь же отдельный пруд, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александр Овечкин — один из лучших снайперов в истории НХЛ. Он женат на модели Анастасии Шубской, дочери актрисы Веры Глаголевой. У пары подрастают два сына — Сережа и Илья.

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