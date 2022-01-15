«Шампанское под конец отдыха»: Ольга Бузова проводила Клаву Коку и пустилась во все тяжкие

Исполнительница после поддержи Лолиты Милявской не стесняется демонстрировать свои алкогольные тусовки.

Артистка Ольга Бузова разместила в личном микроблоге ролик в сексуальном топе. Артистка выпила шампанское и пустилась в пляс.

Бузова надолго запомнит отдых в Куршавеле. Подруга и коллега знаменитости опубликовала провокационное видео. Однако позже Клава Кока с травмой ноги улетела от Бузовой.

И вот Ольга полностью расслабилась. Отпуск певицы подошел к концу, поэтому Бузова решила разгуляться. Исполнительница после поддержки Лолиты Милявской не стала скрывать, что выпивает в Куршавеле.

Бузова отдала предпочтение дорогому шампанскому Dom Perignon. Цена за бутылку начинается от 38 тысяч рублей.

Бузова с двумя косичками и в топе с глубоким декольте после бокала шампанского стала записывать танцевальные ролики в Stroies личного микроблога.

Напомним, недавно Ольга Бузова намекнула на то, что затаила обиду на коллегу Клаву Коку. После того, как исполнительница хита «Покинула чат» повредила ногу и больше не каталась на сноуборде, Ольга вздохнула с облегчением.

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