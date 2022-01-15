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«Котик Миша»: Анна Кошмал показала, как ее любимый сынок выглядел вскоре после родов актрисы

Звезда сериала «Сваты» умилила поклонников красивым снимком с наследником.

«Котик Миша»: Анна Кошмал показала, как ее любимый сынок выглядел вскоре после родов актрисы
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Звезда сериала «Сваты» актриса Анна Кошмал в Instagram разместила очень красивый кадр. Снимок был сделан вскоре после того, как она стала мамой – в 2018 году.

Анна Кошмал с сыном
Анна Кошмал с сыном. Фото: instagram.com/smorkovkina/

На кадре ее наследнику Мише всего несколько месяцев. Анна Кошмал держит крохотного Мишу на руках.

«Котик Миша. Так люблю пересматривать архивы. Теплые воспоминания окутывают меня нежностью, любовью и ощущением прекрасного. Это напоминает мне о волшебстве момента и быстротечности жизни».

Анна Кошмал

Напомним, что Анна Кошмал получила большую известность благодаря роли Жени Ковалевой в сериале «Сваты». Седьмая часть была показана по российскому и украинскому телевидению незадолго до Нового года.

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