«Просто бомба»: Анна Калашникова продемонстрировала монохромный и принтованный купальники в Дубае

Исполнительница Анна Калашникова разместила в личном микроблоге снимки своих новых пляжных образов. Знаменитость отдыхает в Дубае, где и проявляет сильные стороны своей сногсшибательной фигуры.

Калашникова выбрала для отпуска два купальника с лифом бандо. Один из вариантов был украшен зигзагами и металлическими кольцами. Другой бикини был молочного оттенка с лентой на шее и трусиками-«ракушкой».

«Любимые мои! Шлю пламенный привет из солнечного Дубая и поздравляю вас со Старым Новым годом! Ловите вашу любимую битву», — отметила Анна в своем микроблоге.

«Шикарная красотка, оба купальника просто огонь», «Оба классно смотрятся», «Самая красивая женщина мира», «Справа симпатичней, но и белый вариант хорош», «Лучшая, просто бомба», «Оба красивые! Они совершенно разные! Поэтому подходят вам оба!» — оставили поклонники комплименты Анне.

Напомним, недавно Анна Калашникова рассталась с бизнесменом Иваном Семеновым. Знаменитость мечтала воспитывать ребенка с миллионером, однако закончила отношения с ним.

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