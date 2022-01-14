Неслучайно натянула: Настя Каменских «выгуляла» свои сдобные «булочки» в леопардовом бикини

Исполнительница на отдыхе с мужем не брезгует откровенными нарядами.

Жена шоумена Потапа — Настя Каменских — разместила в последних Stories личного микроблога фото своего роскошного бюста.

Каменских гуляла по пляжу Мексики с возлюбленным. Певица подобрала модные вещи для своего пляжного образа. Не в первый раз Каменских делает упор на хищный принт.

Настя ранее уже выбирала откровенный образ с леопардовым принтом, добавив к нему одежду раскраски зебры.

В этот раз Настя Каменских оставила тот же леопардовый принт. Его знаменитость сочетала с черными джинсами. Однако поклонников они не заинтересовали. А вот полупрозрачный лонгслив с хищным принтом привлек внимание.

Все дело в том, что Настя высоко задрала кофту. А под ней оказался мини-бикини. Крошечный лиф с животным принтом плотно сидел на большой груди жгучей брюнетки.

«Обалденно красивая», «Девушка-пожар», «Вот это формы! Мне бы такую бомбиту», — написали восторженные поклонники Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских показала свои мощные ягодицы в платье с разрезами на пикантном месте.

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