«Сексуальные натуральные кудри»: Дженнифер Энистон показала, как выглядит после душа

52-летняя актриса Дженнифер Энистон разместила в своем микроблоге откровенное фото в белоснежном полотенце. Знаменитость вышла из душа и похвасталась своей моложавой внешностью.

Энистон смыла всю косметику, однако это не испортило актрису. Дженнифер Энистон свела с ума своих поклонников. Фолловеры отметили, что актриса остается красивой и молодой. Некоторые увидели в артистке молодую Рэйчел Грин из «Друзей».

больше по теме Анджелина Джоли побила рекорд Дженнифер Энистон в Instagram Вторая жена Брэда Питта оказалась популярнее первой.

Энистон обмоталась махровым полотенцем и склонила кудрявую гриву. Пока актриса нагибалась, она засветила пикантное место. «Ложбинка греха» и обнаженные плечи добавили шарма естественной Дженнифер.

«Ты так нравишься, что хочется плакать», «Сексуальные натуральные кудри», «Так хороша, как и на съемках «Друзей»», «Боже, какая красивая!», «Секси-мамочка», — написали поклонники Дженнифер Энистон в комментариях под фото.

Напомним, ранее Дженнифер Энистон рассказала об обязательных качествах ее будущего возлюбленного. Артистка ожидает от избранника приглашений на свидания. А вот к штампу в паспорте Энистон не стремится.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.