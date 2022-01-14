«Сексуальные натуральные кудри»: Дженнифер Энистон показала, как выглядит после душа

52-летняя актриса Дженнифер Энистон разместила в своем микроблоге откровенное фото в белоснежном полотенце. Знаменитость вышла из душа и похвасталась своей моложавой внешностью.
Энистон смыла всю косметику, однако это не испортило актрису. Дженнифер Энистон свела с ума своих поклонников. Фолловеры отметили, что актриса остается красивой и молодой. Некоторые увидели в артистке молодую Рэйчел Грин из «Друзей».
Энистон обмоталась махровым полотенцем и склонила кудрявую гриву. Пока актриса нагибалась, она засветила пикантное место. «Ложбинка греха» и обнаженные плечи добавили шарма естественной Дженнифер.
«Ты так нравишься, что хочется плакать», «Сексуальные натуральные кудри», «Так хороша, как и на съемках «Друзей»», «Боже, какая красивая!», «Секси-мамочка», — написали поклонники Дженнифер Энистон в комментариях под фото.
Напомним, ранее Дженнифер Энистон рассказала об обязательных качествах ее будущего возлюбленного. Артистка ожидает от избранника приглашений на свидания. А вот к штампу в паспорте Энистон не стремится.
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