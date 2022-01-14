«Дорогие друзья, от всей души»: Николай Носков разместил редкое фото своих внуков у елочки

Музыкант пожелал всем счастья в Новом году.

Музыкант Николай Носков в Instagram разместил редкое фото своих внуков. Все они сидят у новогодней елочки.

«Дорогие друзья, от всей души. Спасибо за поздравления и пожелания со всеми праздниками! С благодарностью желаю всем вам крепкого здоровья, светлой и уверенной надежды, веры и благоденствия в наступившем 2022 году! И надеюсь, что в скором времени порадую вас новостью!» Николай Носков

«Счастья и благополучия, дорогой Николай», «Восхищаемся вами. Голос, человечность, искренность», «Желаем вам крепкого здоровья, Николай», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Николая Носкова есть дочь от жены Марины. У наследницы трое детей – две девочки и мальчик, который появился на свет в прошлом году.

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