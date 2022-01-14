Как бывший муж Меган Фокс отнесся к тому, что она снова выходит замуж

Источник, близкий к Брайану Остину Грину, рассказал, как актер отреагировал на новость о помолвке матери его детей.

Журналисты узнали, как бывший муж кинозвезды Меган Фокс отреагировал на новость о ее новом браке. Напомним, на днях 35-летняя актриса поделилась с поклонниками, что ее молодой бойфренд Machine Gun Kelly сделал ей предложение.

А ведь только в 2020 году сексапильная артистка рассталась с актером Брайаном Остином Грином, с которым прожила в браке десять лет и родила ему троих сыновей. Их бракоразводный процесс еще даже не завершен.

Из-за наличия общих наследников две знаменитости не могут полностью вычеркнуть друг друга из своей жизни. И как же бывший супруг отнесся к тому, что мать его детей выходит замуж за рок-звезду?

Инсайдер издания People рассказал, что 48-летний Грин не испытывает никакого негатива к своей бывшей жене.

«Пока они оба на одной волне с детьми, он желает ей добра и счастья, — говорит источник, близкий к актеру. — Они строго сородители. У него уже есть другая женщина, которая ему очень нравится. Он полностью отошел (от отношений с Фокс. — Прим. авт.)».

Напомним, что после расставания с Меган Брайан тоже не горевал в одиночестве, а нашел себе новую возлюбленную — участницу американской версии шоу «Танцы со звездами» Шарну Берджесс. Их роман тоже цветет и пахнет.

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