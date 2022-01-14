«Это красиво»: Киану Ривз рассказал, как попросил автограф у звезды и был послан

Популярный актер вспомнил всего два случая, когда он сам просил автографы.

Оказывается, даже такая мегазвезда, как Киану Ривз, просит автографы.

На днях 57-летний актер появился в новом выпуске The Late Show Стивена Кольбера и ответил на ряд быстрых вопросов. В частности, его спросили, брал ли он сам когда-нибудь автографы у знаменитостей.

Ривз признался, что однажды попросил расписаться на маленьком клочке бумаги фронтмена рок-группы The Velvet Underground Лу Рида, однако этот автограф он брал не для себя, а для друга.

А вот второй случай оказался куда интереснее. Киану, уже для себя, подошел с просьбой к популярному комику Джорджу Карлину, который снялся с ним в «Невероятных приключениях Билла и Теда» 1989 года.

«О, я так завидую. Я такой его фанат», — признался ведущий шоу актеру. «Он написал… Кажется, что-то вроде: «Дорогой Киану, пошел ты!» (в оригинале прозвучала самая распространенная английская нецензурная фраза. — Прим. авт.) Я всегда думал, что он написал это именно для меня, но потом я встретил других людей, которые сказали, что он написал им то же самое! В любом случае, это красиво».

Напомним, стендап-комик Джордж Карлин был известен в Америке и за ее пределами своими резкими высказываниями на острые социальные темы, черным юмором, а также легкостью, с которой он мог послать «на три буквы» кого угодно. Он умер в 2008 году в возрасте 71 года.

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