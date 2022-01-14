«Вся такая стильная»: невестка Орбакайте в мини-юбке цвета сочной травы сразила точеной фигуркой

Алена Краснова проводит время во Флориде с внуком Аллы Пугачевой.

Кристина Орбакайте является популярной певицей. Она продолжает давать гастроли и выпускать новые хиты. В декабре артистка каждый день оказывалась на съемках или концертах. Но в январе она улетела отдыхать в Майами с дочкой Клавдией.

Примечательно, что вскоре к ней приехал старший сын Никита Пресняков, а также его жена Алена Краснова. Сначала пара провела несколько дней в Нью-Йорке, а потом они оказались во Флориде.

Невестка Орбакайте является моделью. Она всегда берет с собой множество нарядов. Но с приездом в Майами Алена сменила шубку на бикини. А вот 13 января влюбленные отправились на пляж. Избранница Никиты покрасовалась сначала в свитере оверсайз и необработанным краем. Наряд цвета сочной травы подчеркнул ее рельефные бедра. На ее плече была сумка Prada.

А вот потом Краснова уже стала позировать в мини-юбке и топе модного цвета. Она похвасталась стальным прессом и оголила изящные и загорелые ножки. Она покрасовалась перед мужем.

Поклонники были сражены тем, как выглядит невестка Орбакайте. Многие отметили, что у нее идеальные формы. «Стильная конфетка», «Какая вы красотка», «Фигурка безупречная», «Вся такая стильная», «Ангельски хороша», «Уж такая загорелая», «Наряд просто бомба», «Прям живот с рельефом — зависть», «Алена, как вы вписались в пейзаж», — прокомментировали кадры подписчики.

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