«Ну еще мохнатость покажи»: Мария Горбань в пудровом купальнике засветила «зону бикини»

Звезда сериала «Кухня» стала мамой во второй раз. Мария успела вернуть себе былую форму, она выглядит так, словно и вовсе не была беременной.

Мария Горбань снимается в кино много лет. Она обладает стройной фигурой и запоминающейся внешностью. Ее не раз приглашали играть роковых красоток. Однако прославила ее роль жены Дмитрия Нагиева в сериале «Кухня».

Блондинка так убедительно сыграла, что и в настоящем жизни ей стали приписывать роман с артистом. Однако она уже давно счастлива с фотографом Кириллом Зоткиным.

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В прошлом году Мария не только сыграла свадьбу с избранником, но и родила сына Нилана. Несколько месяцев актриса провела в Майами. Но потом она вернулась уже с малышом в Москву к дочке Стефании, которой семь лет.

Долгое время артистка не показывала свою фигуру, но за пять месяцев она вернулась в форму. На днях звезда прилетала на Шри-Ланку. Горбань предстала в мини-бикини пудрового цвета среди пальм.

Примечательно, что актриса надела халат лимонного цвета. Она грациозно позировала на качелях. При этом блондинка игриво взъерошила волосы и обнажила бедра. Она показала стройные формы.

«Принцесса моя», «Солнечная мадам», «Красивенная женщина! А ноги», «Мария, вы такая худышка, а только недавно живот был гиганский», «Прекрасная! И снаружи и внутри», «Ну еще мохнатость покажи», «Нагиев точно зарыдал», «Просто чудо, такая вы красотка», «Как похудели», — прокомментировали пост подписчики.

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