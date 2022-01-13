«Ах, как похорошела»: Нюша в шелковой рубашке игриво засветила загорелый бюст на яхте

Певица проводит зимние дни в Дубае. Она впервые за долгое время показала свои прелести.

Нюша является известной российской певицей. Она выступала на самых больших площадках страны. Но в последние годы артистка сосредоточила внимание на семье. Она состоит в браке с мужем Игорем Сивовым.

Влюбленные растят дочку Симбу. Примечательно, что в прошлом году звезда объявила о второй беременности. И за несколько дней до Нового года у супругов родился сын.

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Примечательно, что Нюша приехала рожать в Дубай. Она осталась там до весны. Первое время певица наслаждалась материнством и лишь для прогулок выходила на улицу.

Но в последнее время артистка все чаще видится с Викторией Лопыревой и проводит время на пляже. 13 января она запечатлелась на яхте. Для такого случая звезда облачилась в белый купальник-бюстье и накинула поверх шелковую рубашку мятного цвета.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это щечки», «Ой, поправилась, не узнала», «Щеки на весь экран», «Мамочка шалит», «Ах, как похорошела», очень загорелая«, «Какая шоколадка», «Я вижу ложбинку», «Такая счастливая», «Бросает в дрожь от такого вида», «Сегодня дева, а завтра ты львица», «Какие глазки», «Грудь теперь, ух», — прокомментировали кадры подписчики.

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