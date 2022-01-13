«Ох, раздобрела»: Тодоренко в купальнике-бюстье свела с ума поклонников, оголив «гром-бедра»

Регина Тодоренко уже давно работает на телевидении. Она ведет передачи и участвует в шоу. Несколько сезонов подряд Регина становилась членом жюри в шоу «Маска».

Примечательно, что ей нравится экспериментировать с имиджем и демонстрировать женственные наряды. Она даже получала награду, как она из самых стильных персон. Однако после родов звезда не успела вернуться в форму.

Обычно Регина облачается в платья оверсайз или костюмы с брюками клеш, чтобы скрыть изъяны фигуры. Но в последнее время телеведущая все чаще выставляет напоказ свою фигуру. Недавно она позировала в одной рубашке.

Теперь Тодоренко устроила танцы в спальне, надев купальник-бюстье. Она была без макияжа. Жена Влада Топалова оголила свои бедра и стала грациозно танцевать у зеркала.

Поклонники были удивлены такой открытостью звезды. Многие осыпали ее комплиментами. Другие посчитали, что Регина показала больше, чем следовало.

«Ого, какая вы», «Вот это да», «Откуда такие формы?», «Ох, раздобрела», «Бейонсе отдыхает», «Вот это объем!», «Такая вся мягонькая», «Ну я не ожидала, что у вас размерчик то приличный», «Ну без комплексов женщина уже есть — Лолита», «Стоило бедра прикрыть», — прокомментировали кадры пользователи Сети в фан-аккаунтах.

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