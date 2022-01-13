«Нагиев любит, когда с пылу, с жару!»: Горбань раскинула ноги в сексуальной позе

Актриса из сериала «Кухня» в бикини накинула на изящные плечики только тонкий халатик.

Мария Горбань — мама двоих детей. У нее есть дочка Стефания и сын Нилан, мальчика актриса из сериала «Кухня» родила от кинооператора Кирилла Зоткина в Штатах.

В одном из интервью Маша призналась, что с юмором относится к тому, что телезрители до сих пор сватают ее за шоумена Дмитрий Нагиева.

Они не раз играли супружескую пару и в кино, и в рекламных роликах. «Ой, смотри! Это же баба Нагиева», — смеясь вспоминала забавный диалог прохожих актриса. Кстати, разубеждать фанатов Горбань не спешит. Она только посмеивается над слухами о том, что Дмитрий испытывает к ней любовную симпатию. Как только Мария делится в Instagram пикантным снимком в купальнике, поклонники тут же начинают гадать, понравился ли кадр Дмитрию Нагиеву.

Не обходится и без завистливых комментариев инста-курочек, которые «пройдутся» по всей фигуре актрисы. «О-о! Как она раздобрела, ножки уже бугрятся», «Отъела знатные окорочка», «Отвисшие ляжки? Ну как такое можно говорить в адрес такой милашки??», «Очаровательная!!», «Нагиев любит, когда с пылу, с жару!», «Вообще-то у нее муж есть, какой еще Димка??», «Приворожила», — написали фолловеры.

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