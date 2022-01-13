«Вот это талия»: постройневшая Дубцова в монокини подразнила соблазнительными изгибами фигуры

Ирина Дубцова является популярной певицей. Она прославилась после участия в «Фабрике звезд». Также артистка не только выступает на сцене, но и пишет песни. Она признавалась, что коллеги стоят в очереди, чтобы заполучить от нее хит.

Ирина не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она отмечала, что ей сложно найти достойного мужчину, так как у нее теперь много критериев, которым должен соответствовать избранник.

Примечательно, что Ирина воспитывает сына. Она регулярно ездит отдыхать на дорогостоящие курорты. Этой зимой певица отправилась на Мальдивы, которые давно полюбила.

За последние годы она похудела, поэтому все чаще делится пляжными кадрами. На этот раз Дубцова запечатлелась в монокини цвета Барби. Она сидела на песке, показав стройные бедра и точеную талию.

«Хочу, могу, делаю», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Многие отметили, что она может дать фору моделям. Артистка отключила комментарии к посту, но пользователи Сети осыпали ее комплиментами в фан-аккаунтах. «Ну что за красотка», «Ирина просто идеал», «Ох, вот это формы», «Вот это талия», «Очень красивый купальник», «Ножки стали такие тонкие», «Вот это фигура», — прокомментировали фото фанаты.

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