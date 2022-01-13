Анна Плетнева из группы «Винтаж»: «Мне больше идет раздеваться, чем одеваться»

Певица призналась, что, когда выступала в закрытых платьях, в ее карьере образовался застой.

Одну из самых сексуальных певиц российского шоу-бизнеса Анну Плетневу спросили, почему для современных артисток так важно раздеваться, оголяться и делиться откровенными снимками.

44-летняя артистка ответила, что не может говорить за всю эстраду, но за себя пояснит. Ведь ее группа «Винтаж» была одной из первых, кто стал выходить на сцену полуобнаженными

«В моем случае это было очень органично, потому что, честно, мне больше идет раздеваться, чем одеваться. Ну вот так получилось. Действительно, как я ни пыталась в свое время (когда решила, что группа «Винтаж» закончилась, и есть очень серьезная певица Аня Плетнева — у меня был такой момент), я начала выходить на сцену в платьях, закрытая, без плетки, очень серьезно настроенная, заряженная на серьезную взрослую музыку. И, ты знаешь, у меня ничего не получалось. То есть, для меня это не органично», — заявила певица в YouTube-шоу «Алена, блин!»

Анна подчеркнула, что уже после группы «Винтаж» певицы начали поголовно оголяться на сцене. Плетнева считает, что именно ее коллектив задал этот тренд.

Артистка также призналась, что в шоке от того, что в свои годы она все еще попадает в топы голосований за самую сексуальную звезду отечественной эстрады.

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