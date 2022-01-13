«Бронзовая кожа блестит от масла»: Муцениеце скользнула ручкой к трусикам, едва не оголив свои «вишенки»

Агата Муцениеце после второй беременности жаловалась, что никак не может похудеть и прийти в свою дородовую форму. Однако после развода с «мажором» Павлом Прилучным актриса из фильма «Тобол» стала больше времени уделять себе любимой: бегать по утрам, плавать в бассейне.

А после участия в проекте «Ледниковый период» актриса и вовсе может похвастаться рельефным прессом и упругими бедрами. Фанаты уверены, что «мажор» теперь «кусает локти» и мечтает закрутить интрижку с бывшей возлюбленной.

В Stories Агата Муцениеце поделилась пляжными кадрами, она вальяжно возлежала на шезлонге в мини-бикини, то и дело поглаживая свою маслянистую бронзовую кожу. Да так, что мужская часть подписчиков актрисы лишилась всякого покоя.

«Бронзовая кожа блестит от масла», «Ох уж эти шаловливые ручки, себя оглаживает», «Пленительная красотка», «А что так можно было?? Прилучный не ревнует??», «И как Павлик мог ее упустить?? Бессовестный», «Мужики вечно рыщут по бабам, а дома своя красотка! Даже и не замечают», «Ручка скользнула к трусикам!! Шалунья», «Замуж уже ее надо, а то скучает девка», — пишут фолловеры.

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