Лайфхаки от стилиста: каким типам фигуры не подходит водолазка
Видео
Яркие образы Ренаты Литвиновой
Видео

«Ну красиво же»: Анна Кошмал разместила редкое фото мужа, который катит их сынишку на санках

Звезда сериала «Сваты» крайне редко публикует фото любимого мужчины.

«Ну красиво же»: Анна Кошмал разместила редкое фото мужа, который катит их сынишку на санках
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Актриса Анна Кошмал в Instagram разместила редкое фото своего мужа, которого она почти не показывает на страничке в соцсетях. На кадре ее любимый человек катит их общего сынишку Мишу на санках. В руках у мальчика можно увидеть воздушный шарик.

Муж Анны Кошмал с их сыном
Муж Анны Кошмал с их сыном. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Кадр получился очень романтичным и красивым. Он сделан на заснеженных улицах Киева.

«Ну красиво же», — подписала снимок звезда сериала «Сваты».

Напомним, что Анна Кошмал вышла замуж зимой 2017 года. Сын Миша появился на свет в 2018 году. Известно, что Анна Кошмал и ее муж – веганы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анна КошмалАнна Кошмал последние новостиКиевСериал "Сваты"Украина