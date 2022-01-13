«Ну красиво же»: Анна Кошмал разместила редкое фото мужа, который катит их сынишку на санках

Актриса Анна Кошмал в Instagram разместила редкое фото своего мужа, которого она почти не показывает на страничке в соцсетях. На кадре ее любимый человек катит их общего сынишку Мишу на санках. В руках у мальчика можно увидеть воздушный шарик.

Кадр получился очень романтичным и красивым. Он сделан на заснеженных улицах Киева.

«Ну красиво же», — подписала снимок звезда сериала «Сваты».

Напомним, что Анна Кошмал вышла замуж зимой 2017 года. Сын Миша появился на свет в 2018 году. Известно, что Анна Кошмал и ее муж – веганы.

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