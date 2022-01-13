«Спонтанность — наше все»: Екатерина Боброва неожиданно оголилась по пояс в турецком хамаме

По словам фигуристки, они с мужем устроили себе романтический вечер.

Фигуристка Екатерина Боброва в Instagram опубликовала достаточно смелый кадр. На снимке она находится в турецком хамаме в Стамбуле, куда улетела на отдых вместе с мужем.

Как отметила Екатерина Боброва, погода в тот день была плохая, поэтому она решила сходить по магазинам. Вечером она побывала на массаже, сделала пилинг и погрелась в хамаме. Очистила тело и душу. По словам фигуристки, они с мужем устроили себе романтический вечер вдвоем.

«Вы спросите, а как же главные достопримечательности? Голубая мечеть, собор Святой Софии? Все это обязательно будет, но мы действуем не по плану. Спонтанность — наше все». Екатерина Боброва

Напомним, что Екатерина Боброва – олимпийская чемпионка 2014 года в Сочи. Она замужем за фигуристом Андреем Депутатом. У пары есть совместный сын.

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