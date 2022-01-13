«Одарил же бог формами»: Равшана Куркова в модном мини-бикини обнажила упругий бюст

Равшана Куркова является одной из самых известных актрис в России. В ее копилке множество работа в кино. Зрители полюбили ее роли в картинах: «Мамы», «А у нас во дворе», «Чернобыль». Обычно она редко рассказывает о своей жизнь.

Куркова не раз восхищала поклонников своей моложавостью. В 41 год она может похвастаться стройной фигурой. Она признавалась, что гены играют важную роль, но с возрастом ей пришлось активно заниматься спортом.

Обычно Куркова редко делится пляжными фото. В прошлом году она стала мамой. У артистки теперь растет сын Гаспар. Не так давно она провела с ним время в Тбилиси.

А вот после Нового года она поделилась снимком, сделанных на Мальдивах. В кадре Равшана позировала в модном купальнике с ультрамариновыми лифом. Она обнажила упругие полушария груди и плоский живот.

Но звезда призналась, что фото было сделано в 2018 году. Актриса была без макияжа и укладки. Волосы она собрала в пучок. Поклонники отметили, что Куркова всегда выглядит безупречно. Они восхитились ее формами.

«Ну какая вы красивая», «Безумно вы красивая! Очень!», «Куда уже идеальнее. Вы со временем только похоже молодеете», «Фигурка не меняется», «Сейчас вы еще краше», «Одарил же бог формами», «Вот это ложбинка», «Ах, ну что за девушка», «Вы прям русалка», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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