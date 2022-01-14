Кому отдых, а кому карантин: стоит ли ждать всплеска ковида после возвращения звезд из Куршевеля

Поговаривают, что многие артисты уже заболели коронавирусом, а тех, кто еще не болен, советуют обходить стороной на время инкубационного периода вируса.

Самым излюбленным зимним курортом для российской элиты всегда был французский Куршевель. Рождество и новогодние каникулы для наших селебрити — хороший повод потусить на заснеженных склонах, насладиться хорошими трассами и профессиональным катанием.

Здесь же и шумные компании, веселые застолья. А тем временем вся Франция стоит на дыбах от новой волны коронавирусной эпидемии, и высоки шансы, что скоро и в России стоит ждать всплеска заболеваемости.

В телеграм-каналах и соцсетях уже обсуждают не только привезенные звездами сувениры, но и новые штаммы:

«Берегите себя и не общайтесь с этими людьми!» — летят призывы в Сети.

И речь идет о наших селебрити, которые успели насладиться горнолыжными склонами. Teleprogramma.pro вспомнила, кто побывал в 2022-м в Куршевеле. Список получился внушительным.

Ксения Собчак улетела кататься на лыжах перед Рождеством после скандального интервью с Еленой Блиновской. Свой отдых она заслужила и ограничиваться полумерами не считает нужным: Ксения распевает песни с Григорием Лепсом и общается с людьми в шумных шале.

Муж Ксении Константин Богомолов вместе с женой почти не появляется. Ей он предпочитает компанию своей дочери Анны.

Григорий Лепс посетил Куршевель с мини-концертом. Компанию холостяку — а в конце 2021 года артист развелся с женой — составляла старшая дочь от первого брака Инга.

При разводе с женой Лепс материально поистрепался, отдав внушительную половину имущества и накоплений супруге. Теперь исполнитель хита «Самый лучший день» таковым днем считает тот, который приносит ему заработок.

Билеты на выступление стоили от 2000 евро. Лепса слушали в полном зале, а столы валились от черной икры и деликатесов.

Осуществила свою мечту о поездке в Куршевель ведущая, певица и актриса Ольга Бузова. И тут без пересудов и сплетен не обошлось. Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выложил фото с Ольгой, прижав ее к своей груди.

Малафеев прилетел покорять крутые склоны французского курорта, но был замечен в компании самой завидной невесты последних лет.

Но в компании Малафеева Ольга оставалась недолго, после пару ей составляла певица Клава Кока. Девушки несколько лет неразлучно покоряют склоны.

Юлианна Караулова тоже побывала в горах, но едва приехав на отдых, подхватила простуду.

«Просто отпуск мечты: лежишь себе и в окошко на трассы смотришь. Ну и все серии «Гарри Поттера» заодно», — писала в своем блоге Юлианна.

А вот известный ведущий Дмитрий Шепелев предпочел на каникулах остаться дома и резко высказался в адрес тех, кто побывал в Куршевеле и вернулся на Родину.

«Если честно, никогда не понимал Куршевель. Унылое, бездушное место с плохой «каталкой». Да еще куда едут «все». Зачем? Еще смешнее стало, когда в первую волну коронавирус в Москву привезли как раз оттуда (как раньше ротавирус или жесткие детские простуды). Вот и сейчас, какая там по счету волна? Всех, кого знаю, кто там был, вернулись со свежим штаммом. Нечего там делать, я всегда говорил!» — высказался телеведущий.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!