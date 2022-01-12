«Бедра от промежности дугой»: пассия Тимати в трусиках-«лепесток» прижала камеру к «мухоморчику»

19-летняя пассия рэпера Тимати из Киева в Stories микроблога поделилась свежим пикантным снимком. Саша Дони улеглась на шезлонг, раскинув бедра в весьма сексапильной позе. При этом красавица-блондинка прикрылась только узкой полосочкой материи. Лежа в леопардовых трусиках-«лепесток» возлюбленная музыканта прижала камеру к своему «мухоморчику», смутив даже самых стойких поклонников.

Многие раскритиковали Дони, отметив, что она перебарщивает с «голыми» фото, другие предположили, что такими бесстыдными позами Саша хочет привлечь внимание рэпера Тимати. Но понравится ли музыканту такая откровенность? Сам Тимати свою связь с 19-летней киевлянкой всячески скрывает. Его то и дело видят в компании разных девушек.

«Бедра от промежности дугой», «Своим мухоморчиком в камеру тычут», «Леопардовые стринги? Смело», «Эм! Тигрица?», «Сексуальная мамасита», «Что у нее с интимной зоной?? Почему бедра так странно смотрятся?? Как будто на дыбе растянули», — пишут фолловеры.

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