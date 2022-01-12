«Ох, «мажор» облажался! Профукал»: Муцениеце в сексуальной позе с крепкими грудями заставила народ ахнуть

Актриса из фильма «Тобол» с помпой отпраздновала день рождения сына, а потом укатила на моря.

Агата Муцениеце с шиком отметила день рождения сына Тимофея, парню исполнилось девять лет. На торжество актриса из фильма «Тобол» пригласила и бывшего мужа Павла Прилучного, чтобы порадовать юного именинника. А вот «мачеха» Тимы — «папина дочка» Мирослава Карпович — осталась «за бортом». Ее Агата среди гостей видеть, судя по всему, не пожелала. В любом случае Павел веселился на празднике сына без своей новой пассии, воссоединившись с экс-женой пусть и всего на один вечер.

Ну а после вечеринки Агата Муцениеце, прихватив с собой детей — сына Тимофея и дочку Мию, — укатила на моря. Пока отпрыски ныряли в бассейне, актриса успела щегольнуть в сексапильном лимонном купальнике. Лежа на шезлонге, бывшая жена «мажора» в самой аппетитной позе сверкнула своими упругими грудями в «бодрой стойке».

Также актриса похвасталась плоским животиком. «Вау! Секси-фрау Агата», «Горячая латышка», «Тут все как надо! Эти прелести воспламеняют», «Ох, «мажор» облажался! Профукал», «О-го-го! Какие соблазнительные местечки», «Вся аппетитная, с пылу, с жару!», «Павлуша, беги обратно, к женушке под крылышко», — писали фолловеры.

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