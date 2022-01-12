«Пирожок прикрой»: Вера Брежнева в тесных велосипедках и топе сразила изгибами фигуры

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Она уже давно выступает на сцене и может похвастаться не только вокальными данными. Примечательно, что артистка даже в 39 лет может похвастаться стройной фигурой.

Она не скрывает, что любит проводить проводить время в спортзале. Певица является мамой двоих детей и мечтает родить наследников Константину Меладзе.

На днях Вера прилетела отдыхать на Мальдивы. Она проводит время с сестрой Анастасией и дочкой Соней. Накануне они устроили танцы в бикини на пляже.

А вот теперь певица не только показала, как выглядит без макияжа, но запечатлела себя перед тренировкой. Брежнева собрала волосы в пучок и облачилась в тугие велосипедки и топик. Она похвасталась тонкой талией, а бюст прикрыла.

Звезда похвасталась точеными формами и соблазнительными изгибами фигуры. Многие одарили ее комплиментами. В это время ее сестра и дочка наслаждались видом на океан.

«Пирожок прикрой», «Засветила вареник», «Какая вы красивая», «Просто идеальные формы», «Какая вы роскошная», «Вера, просто прелесть», «Выглядите потрясающе», «Такая точеная фигурка», «Радуете глаза», «Ох, ну что за богиня», «Одарили же вас такой красотой», — прокомментировали пост подписчики.

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