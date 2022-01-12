«Хороша! Куда делась половина тела?»: Лолита в купальнике на шнуровке сразила поклонников

Лолита Милявская является известной певицей. Она построила дом в Болгарии, где до сих пор стоит машина, которую подарил ей Александр Цекало. Артистка всегда заверяла, что является женщиной без комплексов.

Два года назад она развелась с пятым мужем. Если сначала Лолита переживала, то потом похудела и сменила имидж. Теперь она даже хвастается новыми романами и бурной личной жизнью.

В свои 58 лет певица не стесняется носить мини-платья. На выступлениях она зажигательно танцует и заводит публику. Примечательно, что раньше Милявская то и дело носила комбинезоны.

На этот раз она предстала в бассейне. Артистка отдыхает в компании дизайнера Игоря Гуляева и друга Алла Пугачевой. На видео Лолита позировала в слитном купальнике с завязками, она обнажила изящные бедра.

«Немножко бочком, я не хочу эту зону снимать! Поинтеллигентней», — попросил Гуляев. «У пенсионеров эта зона уже не такая, да?» — уточнила звезда. «Ну ты, кстати, ничего такая пенсионерка», — заявил стилист. «У тебя Адам был, кстати?» — спросил он. «И не один», — заинтриговала певица. «А как ты представлялась? Ева?» — поинтересовался Игорь. «По разному. Иногда змея», — засмеялась Лолита. «Дурында! Хороша! Выглядишь охренительно! Тебе идет цвет! Куда делась половина тела? Сколько ты скинула? 25 килограммов, 30, 40? Ты же была просто шар! Джоконда», — похвалил ее друг.

Поклонники тоже пришли в восторг от того, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Классно похудели», «Хорошая форма», «Позитивная, красивая, классная», «Вот это ножки», «Крутая пенсионерка, всем фору даст», «Вы шикарно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

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