«Ух, какие бедра»: невестка Орбакайте в леопардовом бикини обнажила изящные формы на пляже Майами

Алена Краснова счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Влюбленные вместе уже больше пяти лет. Они живет в квартире в Москве, которую им подарила Алла Пугачева. Бабушка также разрешает внуку пользоваться ее бывшей дачей возле Истры.

Супруги строят карьеру и пока не думают о детях. В прошлом году они отдохнули на Кипре. А этой зимой пара отправилась в США, где сын Кристины Орбакайте раньше учился.

Несколько дней Никита и Алена гуляли по Нью-Йорку. А вот на днях они прилетели в Майами, где также отдыхает Орбакайте. В соцсети невестка певицы поделилась пляжным фото. Примечательно, что она облачилась в леопардовое мини-бикини.

На плечи жена Преснякова накинула бомбер. Она бежала по пляжу, наслаждаясь теплой погодой. При этом Красно блеснула тонкой талией и изящным бюстом.

Поклонники одарили ее комплиментами. Многие отметили, что модель обладает идеальными формами. «Фарфоровая кукла, восковая», «Красивая девочка», «Ух, какие бедра», «Просто идеальные формы», «Аленка, вы просто статуэточка», «Какой колоритный снимок», «Какая вы эффектная», «Как повезло Никите», «Формы просто бесподобные», — прокомментировали кадры подписчики.

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