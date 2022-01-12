«Любовь предаст. Друг предаст. А идея с тобой навсегда»: Ренате Литвиновой исполнилось 55 лет

Актриса поделилась, что искусство для нее всегда было важнее денег.

12 января актриса Рената Литвинова отмечает красивый юбилей — 55 лет.

Артистка пришла в отечественное кино в самый плохой для него период — после развала СССР.

«По нашей главной киностудии бродили бездомные собаки, бегали крысы, располагались какие-то склады. Это была настоящая тоска и разруха. Снимали тогда просто единицы. Не было никаких возможностей работать, не существовало нормальных гонораров. Помню, мне заплатили 500 долларов за сценарий и за роль, и я была счастлива», — вспоминает Рената.

Но тяжелые времена не сломили Литвинову. Из начинающей сценаристки она стала блестящей актрисой, а потом и режиссером с собственным уникальным видением.

«Материальное никогда не было для меня ключевым. Я себе не ставила задачу заработать денег. Деньги — это всегда сопутствующее. Они не могут быть целью. У меня всегда была одна задача: как сделать великое кино», — отмечает артистка.

Некогда она делала документальный фильм «Нет смерти для меня», в ходе которого спрашивала легендарных актрис Татьяну Самойлову и Нонну Мордюкову об их мечтах. И оказалось, что звезды советского кино мечтают не о земных благах, а о новых ролях.

«Это так прекрасно. Они именно служили искусству. И может, в этом и есть хоть какая-то правда жизни. Когда ты, как инок, служишь какой-то идее, она тебя никогда не предаст. Любовь — предаст. К сожалению. Друг — предаст. А идея, которой ты предан, она с тобой навсегда», — цитирует Ренату издание «Аргументы и Факты».

Напомним, что в 2021 году Литвинова выпустила фильм «Северный ветер» с Антоном Шагиным, Софьей Эрнст и Светланой Ходченковой. Артистка выступила в этом проекте режиссером, сценаристом и продюсером, а музыку к картине написала ее давняя подруга Земфира.

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