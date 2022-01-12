«И грудь показала, и тропинку к кустику»: пассия Тимати спустила шорты, а под ними не оказалось трусов

19-летняя киевлянка Саша Дони чуть ли не голышом покуражилась у зеркала.

Новая пассия рэпера Тимати знает толк в сексуальном позинге. 19-летняя киевлянка ошарашила поклонников, раздевшись перед зеркалом. На свое знойное тело Саша Дони натянула трескавшуюся на пышной груди тонкую кофточку. Только малюсенькая пуговка удерживала пышный бюст звездной блондинки под «прикрытием», одно неловкое движение и «тыковки» Саши могли вырваться на свободу.

Дони игриво приспустила микрошортики на упругие бедра, совершенно забыв, что под ними нет трусиков. Кстати, многие подписчики возлюбленной рэпера Тимати уверены, что груди у Саши не настоящие. Уж слишком «бодро» они топорщатся без пуш-ап.

«Только не говорите, что грудь своя», «Когда удачно просиликонился», «На фоне такой узкой талии бюст кажется слишком тяжелым», «Мда! И грудь показала, и тропинку к кустику», «Как шутит мой дядька: Титьки на пружинках, силикон торчком», «И Тимати это нравится??», «Такую грудь щупать все равно что пластилин», — пишут поклонники на фан-страничке модели.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!