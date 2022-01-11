Почувствуй разницу: как Вера Брежнева выглядит в одном и том же купальнике на фото и видео

Вера Брежнева является популярной исполнительницей. Она обладает стройной фигурой и обаянием. Певица привыкла удивлять поклонников. Она всегда выступает в ярких образах. А

ртистка носит вечерние платья и комбинезоны, которые подчеркивают ее достоинства фигуры. А в обычно жизни ей нравятся более лаконичные луки. Так 11 января она прилетела на Мальдивы с сестрой и старшей дочкой.

В первы же день Вера устроила девичник. Она решила покрасоваться в шляпке, а потом облачилась в синий леотард, чтобы позагорать. Певица устроила танцы на пляже. Примечательно, что ее дочка тоже плясала в мини-бикини, как и сестра Анастасия. Они веселились вместе, а звезда все снимала на камеру.

Брежнева также устроила фотосессию. Она разместилась на диванчике у виллы в купальнике с декольте на молнии. На ее коленки были наклеены тэйпы. Певица раскинула ноги, а также скрыла бюст. Обычно она старается грациозно позировать. Но этот кадр и сама артистка назвала не самым удачным.

«Пока колени восстанавливаются после трудового года в тэйпах — красивых фото не будет», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Вера. Многие отметили, что на снимке она выглядит непривычно. А вот ее грациозные танцы они оценили. «Какая красивая», «Верочка, ножки прям уставшие», «Костя точно обомлел», «Пирожком светанула», «Ну мощные икры», «Верочка, такая естественная», «Такие сдобные бедра», — прокомментировали пост подписчики.

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