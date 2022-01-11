Отказалась от белья: Ани Лорак в боди с разрезами похвасталась изящными формами

Ани Лорак уже длительное время строит карьеру певицы. Она не скрывает, что родилась в простой семье и училась в интернате, но это не помешало ей исполнить мечту.

Теперь артистка собирает полные концертные залы и может похвастаться большим количеством наград. Более того, в 43 года она обладает стройной фигурой. Звезда не перестает работать над собой. Она каждый раз подчеркивает свои достоинства.

Несмотря на то, что в январе многие звезды отдыхают, Лорак уже вернулась к гастролям. Она успела выступить в Турции. А 11 января певица заинтриговала поклонников.

Сначала она позировала в тугих шортах и топике. А вот вечером Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим.ред.) уже облачилась в черное боди с разрезами на руках и ногах. Пикантные вырезы позволили ей взбудоражить поклонников. Она была без нижнего белья. Боди подчеркнуло все ее изгибы фигуры.

«Я уже в работе. Готовим много сюрпризов», — заявила артистка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие отметили, что она может дать фору многим более молодым коллегам. «Какая вы красивая, Каролиночка», «Как вам идет черный цвет. Наша богиня», «Вау дива, самая красивая и талантливая», «Красотка! Фигура», «Куколка», «Просто идеальные формы», «Ох, без белья! Какая вы смелая», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.