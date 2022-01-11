«А стринги пятнистые»: Каменских в платье в сетку игриво выставила напоказ мощные ягодицы

Настя Каменских является популярной украинской исполнительницей. Она не скрывает, что любит хорошо выглядеть. Певица наряжается для выступлений в пикантные платья с бахромой или облегающие комбинезоны.

Примечательно, что в обычной жизни она также предпочитает щеголять в женственных образах. Артистка обладает нестандартной фигурой, которую не стесняется показывать.

Обычно Каменских любит отдыхать на дорогостоящих курортах. Этой зимой она приехала в Мексику. Там в кожаном наряде певица встретила Рождество. А вот 11 января она решила блеснуть формами в платье в сетку зеленого цвета.

Наряд не только не скрыл ее прелести, но и подчеркнул. Настя предусмотрительно надела бикини в пятнышко и лиф. Она повернулась пятой точкой к камере.

А вот потом жена Потапа стала танцевать на камеру. Она виляла пышными бедрами и игриво танцевала. Примечательно, что артистка даже не стала прятать свой животик. Поклонники пришли в восторг от ее пышных форм.

«Красотка приятного отдыха тебе», «Какая ты красивая… Богиня, а не женщина», «А стринги пятнистые», «Какой орешек», «Ну просто дива», «Какая вы пышечка! Кардашьян отдыхает», «Ох, какие булочки», «Настя, вся в соку», «ну платье прям неудачное. «Словно сосиска в упаковке», — прокомментировали пост подписчики.

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