«Ну ведь хороша!»: Анна Нетребко в купальнике поплескалась в бассейне в Австрийских Альпах

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она регулярно гастролирует, а вот отдыхает крайне редко. Артистка не так давно провела время в России. Она дала концерт в Санкт-Петербурге, а потом отпраздновала Рождество в Москве.

Несколько дней Анна гуляла по городу с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Она то демонстрировала шубки, то модные пуховики.

А вот накануне оперная дива прилетела в Австрию, где живет уже много лет. Но она решила провести время в горах. В отличие от многих звезд, Нетребко приехала в Австрийские Альпы, где погуляла по склонам в монохромном наряде с шапкой-ушанкой.

А вот потом она искупалась в бассейне с подогревом. Артистка без макияжа и в черном купальнике поплескалась в воде с сестрой Натальей. При этом их окружали снежные пейзажи.

«Острый репортаж из Австрийских Альп! Вот оно: мороз и солнце — день чудесный! Да здравствует здоровый образ жизни!» — сказала звезда.

Намокший купальник позволил ей блеснуть пышным бюстом. Она без стеснения позировала на камеру. К слову, ранее Анна признавалась, что не любит спорт и так и не похудела после родов. «Ну какая красивая», «Ух ты! Вы прям зимняя русалка», «Какой вид!», «Поплавать зимой в горах! Вот это сказкам, «Ну ведь хороша!», «Какая вы крутая», «Так похожи с сестрой», — прокомментировали пост подписчики.

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