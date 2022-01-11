Выход в свет: Савельева в модных брюках в пол и прозрачном корсете покрасовалась перед Сафоновым

Саша Савельева раньше выступала в составе группы «Фабрика». Но уже длительное время она строит сольную карьеру. Во всем ее поддерживает муж Кирилл Сафонов. Певица счастлива с ним в браке уже почти 12 лет.

У них подрастает сын Леон. Пока родители скрывают лицо мальчика, но все чаще делятся снимками с ним. Новогодние каникулы звездная семья провела за городом, где смогла насладиться зимней погодой.

Однако молодая мама соскучилась по выходам в свет. 11 января Савельева поделилась кадрами, на которых красовалась в черных брюках в пол с высокой посадкой. Такой фасон визуально стройнит, по словам Эйвелины Хромченко.

Также певица надела корсет с прозрачной вставкой. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Сафонов в костюме-тройке и рубашке залюбовался своей женой. Они посетили мероприятие Glenfiddich.

«Надеюсь осилить для вас текст подлиннее, а пока — снова хочется праздника», — написала звезда.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие осыпали Савельеву комплиментами. Ей удалось вернуться в форму после родов. «Шикарная пара», «Прекрасная стильная пара!», «Саша, ты такая красотка», «Вы прооосто сказочная пара и страсть, и шарм, и загадка, и душевность, и тепло все от вас прям через фото и видео», «Шикарные!», «Очень стройная, модель», — прокомментировали пост подписчики.

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