«А ты меня не узнаешь? Смотри, голубые глаза»: Кудрявцева засняла дочку в очках и бандане на пляже

Лера Кудрявцева является одной из самых известных персон в стране. Она ведет несколько передач, включая «Секрет на миллион». Обычно Лера легко выведывает секреты звезд.

При этом она предпочитает не говорить о своей личной жизни. Но телеведущая уже давно счастлива с молодым хоккеистом Игорем Макаровым, с которым растит дочку Марию. Не так давно они отпраздновали вместе Новый год.

А вот Рождество звездная семья уже встречала в Дубае. Там Кудрявцева теперь отдыхает с трехлетней наследницей и мужем. Накануне они сводили кроху в Цветочный парк. То и дело телеведущая наряжает дочку.

А вот 11 января они провели время на пляже. Однако Мария захотела отправиться плавать в бассейн. Лера засняла дочку в бандане и солнцезащитных очках. Она стала кокетливо собираться.

«Мне купальник надо надевать, чтобы плавать, а не тут в море купаться! Бе! Не узнаешь меня что ли?» — заявила малышка. «Я, Кеша, вас не узнаю в гриме! Вы в очках как-то изменились!» — сказала телеведущая. «А ты меня не узнаешь? Смотри, голубые глаза», — сказала Мария, сняв очки и открыв глаза широко. «Это Маша что ли?» — изумленно отметила Лера. «Ничего, просто я в очках была страшных», — отметила девочка. «Почему страшных? Очень красивых!» — высказалась мама. «В бассейн не нужны очки! Все, я хочу купальник надеть! Я сама все сделаю! Да, да, да», — пояснила Мария.

Поклонники пришли в восторг от модной и самостоятельной дочки Кудрявцевой. Даже артисты ее осыпали комплиментами. «Прелесть», — отметила Лариса Долина. «Машулик!!! С правильной женской позицие», — посчитал актер Алексей Маклаков. «Такие глазки, такие реснички, куколка, прелесть девочка», «Какая прелесть ваша дочечка», «Какая лапушка деловая», «Какая взрослая и рассудительная, а реснички то какие густые», — прокомментировали пост подписчики.

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