«Загнивший лифчик и растянутые трусы волдырем»: Муцениеце подразнила язычком после слов о сексе без «мажора»

В одном из своих интервью Агата Муцениеце призналась, что у нее был первый секс после развода с «мажором» Павлом Прилучным. Актриса из фильма «Тобол» закрутила интрижку в надежде отвлечься от семейных драм, но в итоге поняла, что пока не готова к чему-то серьезному.

К тому же Агата уточнила, что первый интим после долгих лет брака дался ей непросто. Муцениеце чувствовала себя сковано, как говорится, не в своей тарелке.

Однако разочарования в сексе не мешают экс-жене Павла Прилучного делиться в Stories микроблога пикантными снимками. Разбирая архивы, Агата наткнулась на памятное фото времен своей первой беременности.

Позируя перед зеркалом, Муцениеце кокетливо высунула язык, приобняв обнаженный округлившийся животик. При этом актриса позировала в застиранном посеревшем бюстгальтере и растянутых трусах-парашютах с волдырями на «сдобных булочках».

«Загнивший лифчик и растянутые трусы волдырем», «Как-то совсем не привлекательно», «Ну теперь-то Пашка не может ничего сказать, самое время щегольнуть голыми фотками с беременным животом», «Я думал у дамочек в положении груди сочнее будут», «Трусишки сзади топорщатся волдырями на бугорках пониже спины», «О, будущие мамочки — прекрасны!» — написали поклонники на фанатской страничке актрисы.

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