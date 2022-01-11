«Лет 20 сбросила!»: Волочкова в нюдовом бикини изящно обнажила тончайшие щиколотки на пляже

Анастасия Волочкова является известной российской балериной. Она в свое время выступала в Большом театре. Примечательно, что артистка не скрывает, что дружит с такими эпатажными персонами, как Никита Джигурда и Прохор Шаляпин.

Более того, она не раз оказывалась в зале суда, отстаивая свои права. А также танцовщица славится своей любовью к шпагатам, которые может сделать хоть на лодке, хоть на лестнице.

Вот уже несколько лет Волочкова находится в поисках любви. После участия в шоу «Давай поженимся» она стала встречаться с избранником по имени Сергей. Не долго думая они улетели на Мальдивы. Возлюбленный стал ее фотографом.

Примечательно, что даже пользователи Сети заметили, как балерина расцвела. 11 января она запечатлелась в нюдовом бикини на белом пляже. Звезда возлежала на песке, показав плоский живот и тончайшие щиколотки.

«Какой же здесь рай! Загарчик прилипает», — похвасталась она.

Поклонники одарили Анастасию комплиментами. Многие посчитали, что пикантный купальник только подчеркнул ее подтянутые формы. «Ох, как расцвела», «Какая красота! Прекрасного вам отдыха», «Вот, что значит, прекрасный мужчина рядом! Класс!», «Ножки бесконечные, бронзовый загар… Там деньки беспечные и любви пожар», «Как Сергей положительно на вас повлиял, вы очень достойно выглядите», «Расцвела! Лет 20 сбросила! Супер», — прокомментировали пост подписчики.

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