«Просто девочка»: 53-летняя Стриженова в лифе-бандо блеснула «ложбинкой греха» на пляже

Екатерина Стриженова является известной телеведущей. Она уже много лет ведет «Доброе утро», а также передачу «Время покажет». Поклонники привыкли видеть ее в строгих костюмах или сдержанных платьях.

Примечательно, что артистка в 53 года может похвастаться стройной фигурой. Однако в обычной жизни она носит наряды оверсайз. Этот Новый год звезда встретила на Мальдивах. Поездка была сюрпризом мужа, поэтому она взяла немного вещей.

Тем ни менее, Стриженова успела половить рыбу и погулять по пляжу в ливень, надев платье в пол. Она даже устроила ужин с возлюбленным под пальмами. Примечательно, что обычно она не делиться кадрами в купальнике, но на этот раз ей удалось сразить поклонников. Екатерина продефилировала в алом бикини по побережью. Лиф-бандо изящно обрамлял ее пышный бюст.

А вот потом она решила прилечь а песочек. Стриженова показала грудь во всей красе, сверкнув ложбинкой греха. Она нарисовала себе пышные губы. Поклонники осыпали звезду комплиментами. Многие поразились тому, что она не стареет.

«Красивая такая! Очки просто огонь», «Катюша, ты умница, показываешь себя в естественном виде», «Катя, как всегда выглядите шикарно», «Элексир молодости нашли? Просто девочка», «Ах, хороша», «Грудь шикарная, в ваши годы», «Какая вы стройная», «Очень красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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