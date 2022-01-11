«Слюнки подберите»: обнаженная Ольга Бузова в одном халате блеснула прелестями перед Клавой Кокой

Ольга Бузова является популярной певицей. Она уже больше пяти лет выступает на сцене. Более того, артистка продолжает работать на телевидении и вести разные передачи. Лишь в личной жизни ее преследуют неудачи.

Но в 35 лет она не перестает следить за фигурой и наряжаться. Зимние каникулы телеведущая проводит в Куршевеле. Она то и дело катается на склонах, а также веселиться с Клавой Кокой.

На курорте Бузова находит время для танцев. Примечательно, накануне она сразила публику, запечатлевшись в стрингах. А вот 10 января после насыщенного дня на курорте телеведущая отправилась на массаж.

Она разделась и прикрыла формы белым халатом на глазах Клавы. Они подурачились вместе на камеру. Потом Ольга легла на кушетку уже полностью голая. Массажистка прикрыла ее полотенцем.

Такие пикантные кадры Ольга выложила в Сети. Поклонники неоднозначно отреагировали на видео. Многие обрадовались ее дружбе с Кокой. Другие стали ругать звезду, которая публикует откровенный контент.

«Опа, опять разделась», «Что у вас там происходит?», «Оля, почему одна ты светишь трусами?», «Клава хоть прилично себя ведет», «Ну опять без одежды! Что с тобой?», «Оля, отрывается как может», «Массаж сняла, скоро камеру с собой в уборную возьмет», «Фигурка хороша», «Слюнки подберите», «Ой, мама», — прокомментировали пост подписчики.

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