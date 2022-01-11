«Мохнатость еще покажи»: Каменских в стрингах-шторках надвое разделила свой заветный «треугольник»

Настя Каменских является известной певицей. Большую часть жизни она выступала с Потапом. Но после свадьбы артистка стала строить сольную карьеру. При этом она продолжает поддерживать свой прежний стиль.

Настя подчеркивает достоинства фигуры, выбирая пикантные наряды для выступлений. В обычной жизни она одевается не менее броско. Не раз звезду критиковали за откровенные кадры.

Но недавно Каменских приехала в Мексику. Она проводит время в теплой стране. При этом певица то и дело демонстрирует женственные образы. Примечательно, что она взяла с собой множество нарядов. На этот раз артистка запечатлелась на пляже в лифе на завязках и брюках под зебру. Она стала танцевать и едва не упала. При этом Настя продемонстрировала свою пышную грудь.

Позже звезда скинула брюки и осталась в стрингах-шторках. Она стала игриво красоваться на камеру. Цепочка ласкала ее ложбинку. Каменских оголила свои прелести, ошарашив поклонников.

«Вот это Ким», «Какая у вас горячая фигурка», «Формы всем на зависть», «Мохнатость еще покажи», «Ну что за вид», «Хоть новый купальник», «Слишком откровенно даже для пляжа», «И куда Потап смотрит», «Опять все вываливается», «Настя, срам какой», — стали писать пользователи Сети.

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