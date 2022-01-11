Невестка Орбакайте в укороченном пуховике цвета ванили и сапогах-трубах отметилась в Нью-Йорке

Никита Пресняков в прошлом году отметил юбилей. Сыну Кристины Орбакайте исполнилось 30 лет. Примечательно, что продолжает дело мамы и тоже стал артистом.

Более того, он гастролирует со своей рок-группой. Уже длительное время Никита счастлив в браке с Аленой Красновой. На свадьбу Алла Пугачева подарила им квартиру в Москве. Также они часто отдыхают на ее бывшей даче в районе Истры.

Но новогодние каникулы сын Орбакайте решил провести в США. Раньше он учится в Нью-Йорке, поэтому знает там каждую улицу.

Никита с женой успел погулять по городу насладиться видом с Эмпайр-стейт-билдинг и посетить Центральный парк, где раньше музыкант учился паркуру. Алена с собой взяла множество нарядов. Ранее она покрасовалась в плюшевой шубке и успела отметься в пуховой жилетке.

А вот 10 января снова устроила длительную прогулку и поужинала в ресторане. На этот рах невестка Орбакайте запечатлелась в клетчатой рубашке и укороченном стеганом пуховике цвета ванили. Наряд дополнили сапоги-трубы белого цвета, которые актуальны в этом сезоне.

Поклонники одарили ее комплиментами. «Очень стильная», «Там так холодно, но вы выглядите бесподобно», «Аленка, просто красотка», «Какая вы сногсшибательная», «Очень круто», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что Никита встретил сестру и покатался с ней на катке.

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