«Какая грудь без пуш-ап»: Боня в лосинах и топе в «облипку» блеснула пышными формами на камеру

Виктория Боня раньше была участницей «Дома-2». Но за последние годы она стала популярной телеведущей и блогером. Боня давно живет в Монако, где растит дочку Анджелину от миллионера Алекса Смерфита.

Несмотря на то, что замуж она так и не вышла, с бывшим избранником звезда поддерживает теплые отношения. В прошло году она заявила, что у нее новый роман. Имя избранника светская льва хранит в тайне.

Недавно Боня провела отпуск в Коста-Рике с наследницей. Она не стеснялась публиковать кадры, на которых позировала в бикини. При этом бывшая участница телестройки хвасталась подтянутой фигурой.

А вот дома она решила отправиться на пробежку. Светская львица снова похвасталась упругими формами. Она была в топе с разрезом и черных лосинах, которые подчеркнули изгибы ее фигуры.

Благодаря декольте Виктория засветила пышный бюст. Поклонники были сражены тем, как выглядит светская львица. «Ну что за красота», «Очень откровенно», «Ох, какая грудь без пуш-ап», «Вот вы красотка», «Нереальная фигурка», «Смотришь на вас и вдохновляешься», «Просто идеальное декольте», «Наряд прям попал в точку», «Пантера наша», — прокомментировали пост подписчики.

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