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«Страсть натягивать плавки на уши»: Настя Каменских в хищных бикини и брюках «собрала» животик

Певица дополнила леопардовый купальник широкими джинсами с расцветкой зебры.

«Страсть натягивать плавки на уши»: Настя Каменских в хищных бикини и брюках «собрала» животик
Настя Каменских. Фото: Instagram.com/kamenskux

Исполнительница Настя Каменских на отдыхе в Мексике позировала в мини-бикини хищной расцветки. Знаменитость скорректировала сдобную фигуру при помощи брюк еще одного животного принта.

Настя нарядилась в леопардовый купальник. Квадратные тряпочки с трудом прикрывали непростительно большую грудь певицы. А трусики с тонкими завязками почти доходили до талии артистки.

Каменских надела в дополнение к бикини белоснежные джинсы с полосками, как у зебры. Жена шоумена Потапа игриво оголила одно бедро, а другое прикрыла тканью. Таким способом Настя зрительно уменьшила свои «гром»-бедра.

Настя Каменских. Фото: Instagram.com/kamenskux
Настя Каменских в трендовом образе. Фото: Instagram.com/kamenskux

Поклонникам певицы понравился пляжный образ сексуальной брюнетки. Однако тугие трусы до пупка оценили не все поклонники исполнительницы Насти Каменских.

«Красивая женщина! Но эта страсть натягивать плавки на уши портит все», «Да уж… Трусы можно было и выше натянуть», – отметили фолловеры Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских покрутила мощными бедрами в бикини цвета сочной мякоти манго.

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