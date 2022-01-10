«Все свое!»: Ольга Бузова спустила штаны и обнажила свои округлые ягодицы в стрингах

Телеведущая на горнолыжном курорте решила пошалить. Она запечатлела себя в непристойной виде.

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она ведет несколько новых проектов после ухода из «Дома-2», а также играет в театре и снимается в кино. Начало года артистка провела на гастролях.

Она дала концерты в нескольких городах. А вот Рождество звезда встретила в Куршевеле. Она проводит отдых на дорогостоящем горнолыжном курорте. Примечательно, что компанию звезда составила Клава Кока.

Обычно Ольга делится кадрами, на которых катается на лыжах по склонам. А вот накануне она смутила фанатов. После насыщенного дня телеведущая устроила не танцы, как раньше, а пикантную съемку.

Артистка запечатлелась в приспущенных штанах. Бузова повиляла ягодицами в стрингах. Она погладила себя по округлым изгибам фигуры. Звезда залюбовалась собой в зеркало.

«Быть, а не казаться! Для сомневающихся: все свое, от слова все», — написала звезда.

Поклонники одарили ее комплиментами. Однако некоторые посчитали, что Ольга выложила слишком откровенные кадры. «Спасибо, что в трусах», «Ну и для кого это все?», «Оль, пора ценить себя», «Стринги утопают в недрах», «Какая вы пышная, где надо», «Ну накачала афедрон», «Не чем гордиться, если честно», «Оль, ну что за бесстыдство», «Ох, ну что за орех», «Манящие движения», — прокомментировали пост подписчики.

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