«Под пилюлькой двойные бугры на бедрах»: Каменских с тряпицей между ног обласкала свои впадинки

Настя Каменских даже будучи пышечкой, не стремилась сбросить лишний вес. Однако до свадьбы с рэпером Потапом украинской диве удалось постройнеть. Теперь поп-дива не стесняется оголяться на пляже и в отеле на отдыхе, демонстрируя свою «сдобную» фигуру.

Позируя на курорте в шляпе и легком сарафане с эффектом прозрачности, поп-дива обласкала свои упругие телеса, примерив купальник с лифом на тесемках. При этом Каменских засветила аппетитные «двойные бугры» на бедрах и мягкий животик.

«Под пилюлькой двойные бугры на бедрах», «Уф! Какие сочные формы», «У меня с бедрами та же история!! Тонкая талия, а потом… буф! И шикарный «орешек», «Похудела, стала еще краше! Ну а бедра? Так они должны быть!! Она же не дистрофик», «Груди вразлет… тут без пуш-ап не обойтись», «Надо яблочки корсетом утянуть, а то они расплылись! Скоро на спине как у верблюда окажутся ваши тыковки», — пишут фолловеры.

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